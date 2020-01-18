Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Şubat’ta Kahramanmaraş'a gelecek AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "12 Şubat’ta Sütçü İmam’ın, Abdal Halil Ağa’nın ve Rıdvan Hoca’nın ruhunu Türkiye ile paylaşacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Şubat'ta Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinliklerine katılacağını söyledi.

Etkinlikleri hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’den bilgi almak üzere kente gelen Ünal, brifing sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu. 100’üncü yıl kutlamalarını coşkuyla idrak edeceklerini ifade eden Ünal, “İstiklalimizin, bağımsızlığımızın 100’üncü yılı bizim için coşku ve heyecan demektir. Her bir ferdinin kahraman olduğu, Kahramanmaraşımızın kurtuluşunun 100’üncü yıl etkinlikleri büyük bir heyecanla devam ediyor. 12 Şubat günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Kahramanmaraş’ta kurtuluşumuzu idrak edeceğiz” diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Kahramanmaraş’ın 12 Şubat Kurtuluş Bayramında bakanların kabine toplantısının Kahramanmaraş’ta yapabilir mi?" şeklinde sorusu üzerine Ünal, “Kahramanmaraşımızın istiklal ruhunu tüm Türkiye ve dünya ile paylaşmak istiyoruz. O gün burada bir kabine toplantısı yapmaktan ziyade Sütçü İmam’ın ruhunu, Abdal Halil Ağa’nın ruhunu, Rıdvan Hoca’nın ruhunu, bayrak olayını ve Türk’ün bağımsızlığını kendi karakteri haline gelmiş şeklini biz cumhurbaşkanımız şahsında Türkiye’ye paylaşmamız gerekiyor” diye konuştu.

Ünal, daha sonra beraberindekilerle birlikte Elbistan ilçesine hareket etti.

KAHRAMANMARAŞ 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:13

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