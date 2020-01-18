Milli Mücadele’nin animasyon gösterisi nefes kesti Kahramanmaraşlılar yüzyıl öncesine gitti

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Milli mücadelenin anlatıldığı dijital sanat konteyneri kent meydanında vatandaşlarla buluştu.



Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl kutlama etkinlikleri aralıksız devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Valiliği tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 100. yıl etkinliklerinde dijital sanat konteyneri kent meydanında vatandaşlarla buluştu.

Kahramanmaraş'ın 100 yıl önce gerçekleştirdiği kahramanlığı vatandaşlara 100 yıl öncesinde olduğu gibi aktarmayı sürdürüyor. Her izleyeni duygulandıran, tarihimizde yaşanmış olaylardan yola çıkılarak hazırlanan animasyon gösterisi vatandaşlar tarafından tam not aldı.

KAHRAMANMARAŞ 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:13

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