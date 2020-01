"100. yıl kutlamalarının asıl sebebi, tarih ile bağımızı güçlü tutmaktır"

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansa katılan SETA Genel Koordinatörü Duran, 100. yıl kutlamalarının asıl sebebinin tarih ile bağı güçlü tutmak olduğunu söyledi.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Valiliği tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında birbirinden değerli isimler konferans vermeye devam ediyor. SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran ve Tarihçi Yazar Şevki Karabekiroğlu etkinlikler kapsamında düzenlenen konferanslarda konuştu.



"Cumhurbaşkanımızla beraber bu kutlu günü yaşamayı arzuluyoruz"

Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran tarafından gerçekleştirilen konferans öncesi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör açılış konuşmasını yaptı. Sınır ötesindeki şehitlerimizi anarak sözlerine başlayan Güngör, "Kurtuluşumuzun 100. yıl etkinlikleri kapsamında konferanslarımız devam ediyor. Her gün ayrı bir değeri ağırlıyoruz." dedi.

Fırsat buldukça konferansları takip ettiğini dile getiren Güngör, "Özellikle gençlerimize, bu programları takip etmelerini öneriyorum. Tarihimizi öğrenme açısından eşsiz bir fırsat olduğunu düşünüyorum.12 Şubat'ta sevincimizi zirveye çıkararak, Cumhurbaşkanımızla beraber bu kutlu günü yaşamayı arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.



"Gençlerimizin aidiyeti güçlendirilecek"

Kahramanmaraş'a ilk defa geldiğini belirten Prof. Dr. Burhanettin Duran, 100. yıl kutlamalarının ülkenin her yerinde yapıldığını söyledi. Duran "Önümüzdeki 3 yıl boyunca, meclisin açılmasından, Cumhuriyetin kurulmasına giden yolda 100. yıl kutlamaları yapılacak. Bu semboller, ritüeller ve törenler ile gençlerimizin de aidiyeti güçlendirilecek." dedi.

Duran, 100. yıl kutlamalarının ülkenin her yerinde yapıldığını söyleyerek, "Kahramanmaraş'a daha önce hiç gelme fırsatı bulamadığı için üzüldüm. İlk gelişimin böyle özel bir zamana denk gelmesi beni mutlu etti." dedi.

Liberal Dünya düzeninden ABD'nin Orta Doğu'da uyguladığı politikalara kadar birçok konuda katılımcılara bilgi veren SETA Genel Koordinatörü Duran, "100. yıl kutlamalarının asıl sebebi, bizim tarih ile bağımızı güçlü tutmaktır. Bu kutlamalarda ki, semboller, ritüeller ve törenler, bizim aidiyetimizi, nereden geldiğimizi, nerede olduğumuzu, bugün nelerle uğraştığımızı ve gelecekte nereye gideceğimizi gösterir. Onun için değerlidir. Gençler için değerlidir. Çocuklarımız ve geleceğimiz için önemlidir." ifadelerini kullandı.



"Canından vazgeçebilmeyi göze almalıyız"

Türkoğlu ilçesinde konferans veren Tarihçi Yazar Şevki Karabekiroğlu ise 'Kurtuluş Destanını' öğrencilere anlattı. Misakı Milli Konferans Salonunda gerçekleşen programda Milli Mücadele ile ilgili yazdığı 'Şubat 1920' adlı kitabı hakkında bilgiler veren Karabekiroğlu, "İstiklal ve namus söz konusu olduğunda eldeki şartlara bakılmaksızın yeri geldiğinde, yerinden yurdundan eşinden evladından hatta canından vazgeçebilmeyi göze almalıyız. 2003’te 10 milyon Müslüman’ın yaşadığı Bağdat tek kurşun atmadan ABD askerlerine teslim olunca içim yandı. Ah Maraş! Dedim. Keşke senin hikâyeni herkes bilseydi. Zilletle yaşamaktansa izzetle ölmenin değerini senden öğrenebilselerdi." şeklinde konuştu.

Karabekiroğlu program sonunda kitap imzalayarak çocuklara hediye etti.

