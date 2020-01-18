Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

İHA

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Türkoğlu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Gaziantep’ten ilçeye uyuşturucu getirip sattığı tespit edilen şüpheli şahsı takibe aldı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adresine operasyon yapan polis ekipleri, narkotik köpeği "Alfi" ile birlikte detaylı arama yaptı. Alfi'nin evdeki kanepeye tepki vermesiyle yapılan aramada, satışa hazır 59 paket 57.50 gram ateş buz denilen metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu maddesinin yanında 270 lira, 1 adet makas, 6 adet kilitli poşet, 4 adet eldiven ve alüminyum folyo ele geçirildi. Olayla ilgili Kemal E. (31) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın Antalya'da sezonluk işçi olarak çalıştığı, kısa süre önce Türkoğlu ilçesine geldiği tespit edildi. Uyuşturucu madde ticareti kapsamında Türkoğlu Adliyesine sevk edilen şüpheli tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ

18 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Termik Santrali'nin filtreleri Haziran'da tamamlanacak
YEREL HABERLER Termik Santrali'nin filtreleri Haziran'da ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal’dan termik santral ve Karakuz Barajı açıklaması "Karakuz Barajı yapılmadığı sürece Hurman Çayı’nın yatağının değişmesine müsaade etmemiz söz konusu değil" "4 bin 300 işçinin durumu, filtrelerin ne kadar sürede tamamlanacağı konuşuldu. Firmanın bize verdiği bilgi, Haziran 2020’de bu işi tamamlayacaklarını belirttiler."
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal’dan termik ...
Mahir Ünal: "İstiklalin yüz akı Kahramanmaraş"
YEREL HABERLER Mahir Ünal: "İstiklalin yüz akı Kahramanmaraş"
"100. yıl kutlamalarının asıl sebebi, tarih ile bağımızı güçlü tutmaktır"
YEREL HABERLER "100. yıl kutlamalarının asıl sebebi, tarih ile ...
Milli Mücadele’nin animasyon gösterisi nefes kesti Kahramanmaraşlılar yüzyıl öncesine gitti
YEREL HABERLER Milli Mücadele’nin animasyon gösterisi nefes ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Şubat’ta Kahramanmaraş'a gelecek AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "12 Şubat’ta Sütçü İmam’ın, Abdal Halil Ağa’nın ve Rıdvan Hoca’nın ruhunu Türkiye ile paylaşacağız"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Şubat’ta Kahramanmaraş'a ...
Kepçeyle kaçak kazı yapan 10 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kepçeyle kaçak kazı yapan 10 kişi gözaltına alındı
Sobadan çıkan duman itfaiyeyi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Sobadan çıkan duman itfaiyeyi alarma geçirdi
Hastanede tedavi gören öğrencilere polisten karne sürprizi
YEREL HABERLER Hastanede tedavi gören öğrencilere polisten karne ...
Zabun: "Ayakkabı sektörü markalaşarak kaliteyi artıracak"
YEREL HABERLER Zabun: "Ayakkabı sektörü markalaşarak kaliteyi ...
Otomobil kaygan yolda takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil kaygan yolda takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Devrilen otomobildeki Eslem öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen otomobildeki Eslem öldü, 3 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
Kahramanmaraş’ta 288 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 288 bin öğrenci karne heyecanı ...
Gazeteciye saldıran kulüp yöneticisine 25 bin lira ceza
YEREL HABERLER Gazeteciye saldıran kulüp yöneticisine 25 bin lira ...
Dosya masrafını almak isterken dolandırıcılara 48 bin TL kaptıracaktı
YEREL HABERLER Dosya masrafını almak isterken dolandırıcılara 48 bin ...
Telefonla dolandırılmak istenen iki vatandaşın 65 bin lirası kurtarıldı
YEREL HABERLER Telefonla dolandırılmak istenen iki vatandaşın 65 bin ...
Kahramanmaraş’ta 12 milyon 958 bin 666 hasta muayene edildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 12 milyon 958 bin 666 hasta muayene ...
14 yıl hapisle aranan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER 14 yıl hapisle aranan hırsız yakalandı
14 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
YEREL HABERLER 14 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
Öğrenci ve veliler teknolojiden uzak vakit geçirdi İlkokulda başlatılan projeyle 50 aile, akşam saatlerinde 30 gün boyunca teknolojiyle vakit geçirmek yerine birlikte kitap okuyup geleneksel oyunlar oynadı
YEREL HABERLER Öğrenci ve veliler teknolojiden uzak vakit ...
Polise mukavemet eden 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Polise mukavemet eden 3 kişi tutuklandı
Arı Maya, sömestr tatilinde Piazza’da
YEREL HABERLER Arı Maya, sömestr tatilinde Piazza’da
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuyla mücadele toplantısı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucuyla mücadele toplantısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X