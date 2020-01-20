Kahramanmaraş'ın Alpleri'nden kartpostallık görüntüler Yaylada etkili olan kar yağışları sonrası, zengin orman örtüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu Zengin endemik bitkisi, temiz havası ile 4 mevsim vatandaşların ilgisini çeken yayla, yarıyıl tatilinde de dolup taşıyor

'Kahramanmaraş'ın Alpleri' olarak anılan Başkonuş Yaylası, kar yağışının ardından kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Kent merkezine 50 kilometre mesafede yer alan yaylada zengin endemik bitkisi, temiz havası ile 4 mevsim vatandaşların ilgisini çekiyor. Kahramanmaraş’ın oksijen kaynağı olarak adlandırılan Başkonuş Yaylası, yoğun kar yağışıyla beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar yağışları sonrası beyaz örtüye bürünen yayla vatandaşların akınına uğruyor.

Başkonuş Yaylası Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, yaylayı Avrupa standartlarına çıkartmak için çalışma yaptıklarını belirterek, "Başkonuş Yaylası 4 mevsim turizme hizmet veren bir yer. Biz de her mevsim turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Şu anda okulların da tatil olmasıyla birlikte çok büyük bir yoğunluk var ve kış mevsiminde olduğumuzdan dolayı da kar muhteşem. Burada vatandaşlar için kar motoru ve atlı motorla kızak turları başlattık. Vatandaşlarımız kış mevsiminin ve karın tadını çıkarıyorlar. Yaylaya çevre illerin yanı sıra İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlerden vatandaşlar da geliyor. Burası için, ‘Kahramanmaraş’ın Alpleri’ diyorlar. Biz de bu unvanı üst sıralara taşıyarak Avrupa standartlarında hizmet vermek istiyoruz” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:49

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.