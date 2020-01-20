Şehitleri 3 bin 54 metrede andılar Kahramanmaraş’ta bir grup dağcı, Milli Mücadele şehitleri için Berit Dağı’na tırmandı

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü nedeniyle dağcılar şehitleri anmak için 3 bin 54 metre dağa tırmandı.

Kahramanmaraş Berit Dağcılık Kulübü tarafından organize edilen ‘Berit Dağı Kış Tırmanışı’ 18 Ocak’ta başlayıp 19 Ocak’ta tamamlandı. Karla kaplı zorlu yolları aşarak zirveye çıkan dağcılar, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılına atfen pankart açıp, şehitler adına dua ettiler.

Dağcılar olarak şehitleri 3 bin metre zirvede andıklarını ifade eden Berit Dağcılık Kulübü Başkanı Fahri Yılmaz, “Kınıkgoz Mahallesi civarında kampımızı kurduk. Zirve tırmanışımız, pazar günü gece saat 01.00’de başladı ve 08.45 gibi zirveye ulaştık. Zirvede Kahramanmaraş'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılına atfen pankartımızı açıp Milli Mücadele'de şehit düşen kahraman ecdadımızı bir kez daha andık. Berit Dağı kış tırmanışı dağcılarımızın zirveden ayrılmasıyla saat 16.00'da Göksun’da sonlandırdık. Tırmanışta bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:13

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