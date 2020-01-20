Sahaya milli mücadele pankartıyla çıktılar

KahramanmaraşsporAnkara Demirspor arasında oynanan karşılaşmaya futbolcuların sahaya çıktığı pankart damga vurdu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Valiliği tarafından koordine edilen Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yıl etkinlikleri devam ederken Kahramanmaraşspor ve Ankara Demirspor arasından oynanan maçta her iki takımın oyuncuları çok anlamlı bir pankart açtı.

Kahramanmaraşspor lider Ankara Demirspor'a konuk oldu. TCDD Ankara Demirspor Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya her iki takım oyuncuları sahaya ‘Milli Mücadelenin 100.Yılı Kutlu Olsun Kahramanmaraş' pankartıyla çıktı.

TCDD Ankara Demir Spor Stadyumunda oynanan müsabakada galibiyetle ayrılan taraf 40'lık skor ile Ankara Demirspor oldu.

KAHRAMANMARAŞ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:13

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