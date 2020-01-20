Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın canından oldu

Vefat eden Rahşan Ecevit'in isteği yerine getirilecek

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Kahramanmaraş’ta yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. yönetimindeki 46 ABU 774 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Gönül Bağdatlı’ya (65) çarptı. Ağır yaralanan yaşlı kadın sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAHRAMANMARAŞ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:13

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