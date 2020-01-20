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Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın canından oldu

İHA

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın canından oldu

Kahramanmaraş’ta yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. yönetimindeki 46 ABU 774 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Gönül Bağdatlı’ya (65) çarptı. Ağır yaralanan yaşlı kadın sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAHRAMANMARAŞ

20 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:37
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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