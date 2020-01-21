Ağaçların üzerine yağan karı temizleyerek doğaya sahip çıkıyor

Kahramanmaraş’ta doğasever bir vatandaş, yoğun kar yağışı alan bölgelere giderek eğilmiş fidanları düzeltiyor.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yaşayan Sefer Sağır (52), kış mevsiminde aracına binip karlı dağlara tırmanıyor. İlçeye bağlı Mehmetbey ve Hacıkodal mahallelerinin kırsal bölgelerine giden Sağır, karla kaplı alanlarda devrilen fidanları düzeltiyor.

Sağır bazı ağaçların üzerine çıkarak kar temizliği de yapıyor. Doğada karın tadını da çıkaran Sağır, “Ağaçları ve doğayı çok seviyorum. Genellikle kış mevsimlerinde ormanlık alanlara gelerek kar nedeniyle eğilmiş fidanları ve üzeri kar ile dolmuş ağaçları temizlemeye çalışıyorum. Özellikle kırsal mahallede yaşayan vatandaşların da aynı duyarlılığı göstermesini diliyorum” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:13

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