Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kahramanmaraş’ta birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı, kendisini görüntüleyen gazetecilere pişman olduğunu söyledi.

Olay, gece yarısı Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ümit B. (40) beraber alkol aldığı arkadaşı inşaat işçisi Mehmet Ü. (35) ile bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ü, arkadaşı Ümit B.’yi bıçakla yaraladı. Arkadaşını bıçaklayan Mehmet Ü, olay yerinden kaçarken tek taraflı maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ümit B. ise, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Mehmet Ü., sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kendisini görüntüleyen gazetecilere pişman olduğunu söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:13

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