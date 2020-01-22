Kahramanmaraş’ta 1 milyon 300 bin küçükbaş hayvan var

Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu, Kahramanmaraş’ta yeni doğan 200 bin kuzu ve oğlakla, küçükbaş hayvan sayısının 1 milyon 300 bin rakamına ulaştığını söyledi.

Kuzu, yaptığı açıklamada, il genelinde hayvancılık yapan yaklaşık 3 bin vatandaşın 600 bin lira destek aldığını belirtti. Resmi kayıtlara göre, 1 milyon 100 bin küçükbaş hayvan sayısının 1 milyon 300 bin olduğunu söyleyen Kuzu, “Kahramanmaraş’ta geçen yıl için 325 bin anaç koyun keçiye destek verdik ve iki tane ıslah projemiz var. Senelik 600 bin yetiştiricimize bakanlık tarafından para aktarılıyor. Şuanda da bakanlığımız bize nefes aldırdı. 2 bin 500 koyun keçi, 63 tane de tekekoç var. Koyuna 100’er lira, koçlar ve tekelere 500 lira destek verilecek. Ama biz onların soyunu ve soy kütüklerini tutacağız” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:12

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