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Aracın çarptığı vaşak telef oldu

İHA

Kahramanmaraş'ta nesli tükenmekte olan ve kırmızı listede yer alan bir vaşak, araç çarpması sonrası telef oldu.

Kahramanmaraş’ta nesli tükenmekte olan ve kırmızı listede yer alan bir vaşak, araç çarpması sonrası telef oldu.
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Saraycık Mahallesi’nde vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz halde yatan bir hayvan gördü. Hayvanın nesli tükenmekte olan ve türünün kırmızı listede yer alan vaşak olduğunu öğrenildi.
Kahramanmaraş Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürülen vaşağa bir aracın çarptığı öğrenildi. Tedaviye alınan vaşak, tüm müdahaleye rağmen telef oldu.

KAHRAMANMARAŞ

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:10
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