Kahramanmaraş’ta kanlı infaz Önce biber gazı sıktı sonra bıçakladı Eski karısının yanında 11 bıçak darbesiyle öldürüldü

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Kahramanmaraş’ta bir kişi, eski karısının yanında 11 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, olay, gece yarısı Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Firdevsoğlu’nun (39) içinde bulunduğu, eski karısının kullandığı 42 EV 854 plakalı otomobil, iddiaya göre arıza nedeniyle yolda durdu. Bu sırada, otomobilin yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, biber gazı sıktığı Murat Firdevsoğlu'nu bıçakladı. Firdevsoğlu hayatını kaybederken, katil zanlısı olay yerinden kaçtı.

Murat Firdevsoğlu’nun ismi açıklanmayan eski eşi ise sinir krizi geçirdi. Cinayet zanlısının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:12

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