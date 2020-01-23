Yaya ve sürücülere broşürlü uyarı

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Kahramanmaraş'ta trafik polisleri, yaya geçitlerinde sürücü ve yayaları kurallara uymaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü polis ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'ndaki ışıklı ve ışıksız yaya geçitlerinde vatandaşlara eğitim verdi.

Ekipler, hazırladıkları el broşürünü yaya geçitlerini kullanan vatandaşlara dağıtarak bilgilendirmede bulundu. Trafikte seyreden sürücüleri de durduran polis ekipleri, yayalara yol hakkı tanımaları konusunda hassas olmalarını istedi.

Trafik ekiplerinin vatandaşları bilgilendirme yapmasından dolayı memnuniyetini dile getiren bir vatandaş, “Yayaların değerli olduğu ülkemizde bu eğitim çalışmalarının yerinde olduğunu düşünüyorum ve trafik polislerine teşekkür ediyorum” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:12

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