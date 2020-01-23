Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin, 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında Suriyeli çocuklara Maraş'ın tarihi anlatıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin 100’üncü yıl etkinlikleri devam ediyor. İnteraktif Tır’ın bugünkü durağı Suriye’deki iç savaştan kaçarak Kahramanmaraş’a sığınan Suriyeli çocukların kaldığı barınma merkezi oldu. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen etkinlikler kapsamında Kahramanmaraş’ı karış karış gezen etkinlik Tır'ında, Kahramanmaraş’ın 100 yıl önce büyük zorluklarla elde ettiği kahramanlık destanı Suriyeli çocuklara anlatıldı.

Kahramanlık gösterisini ilgiyle izlediler

Yaklaşık bin Suriyeli çocuk, Maraş’ın 100 yıl önce elde ettiği kahramanlık destanını gerçekleştirilen tiyatro gösterisi ile yakından tanıma fırsatı buldu. 3 seans şeklinde gerçekleştirilen tiyatro gösterisini ilgi ile izleyen minikler, etkinlik sonrasında milli mücadele kahramanlarının maketleri ile fotoğraf çekildi.

KAHRAMANMARAŞ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:52

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.