Eski eşi ve yeğeni cinayetten tutuklandı

Kahramanmaraş’ta Murat Firdevsoğlu’nun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eski eşi ve yeğeni tutuklandı.
Olay, gece yarısı Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana gelmişti. Murat Firdevsoğlu'nun (39) bıçakla öldürülmesini azmettirdiği iddia edilen eski eşi Hatice T. (34) ile yeğeni cinayet faili Mehmet T. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
KAHRAMANMARAŞ
24 Ocak 2020 Cuma
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