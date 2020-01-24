Eski eşi ve yeğeni cinayetten tutuklandı

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Kahramanmaraş’ta Murat Firdevsoğlu’nun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eski eşi ve yeğeni tutuklandı.

Olay, gece yarısı Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana gelmişti. Murat Firdevsoğlu'nun (39) bıçakla öldürülmesini azmettirdiği iddia edilen eski eşi Hatice T. (34) ile yeğeni cinayet faili Mehmet T. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

KAHRAMANMARAŞ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:11

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