Kahramanmaraş merkezli kaçak içki operasyonu: 6 gözaltı 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 438 şişe kaçak içki ele geçirildi

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Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak ve sahte içki satışı ile imalatına yönelik Kahramanmaraş merkezli Gaziantep ve Osmaniye illerinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 438 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.D., O.G., M.H.Ö., S.Y., H.Ö. ve O.L. adliyeye sevk edildi.

KAHRAMANMARAŞ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:11

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