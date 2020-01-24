İki ildeki DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı

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Kahramanmaraş ve Yozgat'ta DEAŞ ve El Nusra terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Jandarma Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı. Terör örgütü DEAŞ ve El Nusra adına faaliyette bulundukları belirlenen Kahramanmaraş'ta 2 kişi, Yozgat’ta ise 1 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

KAHRAMANMARAŞ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:11

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