Kahramanmaraş’ta rüzgarın şiddeti böyle görüntülendi Şiddetli rüzgar kamelyaları yerinden söktü, sepetli motosikleti sürükledi

Kahramanmaraş’ta günün ilk ışıklarında etkisini iyice artıran ve hayatı olumsuz etkileyen rüzgarın şiddeti vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Çatıları uçuran, ağaçları deviren şiddetli rüzgar yüksek kesimlerdeki sitelerde yer alan kamelyaları yerinden söktü. Yolda yürümekte dahi zorlanan vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek rüzgarın şiddetini gözler önüne serdi. Sabah park ettiği motosikletini yerinde bulamayan vatandaş ise, güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde sepetli motosikletinin rüzgarın şiddetiyle sürüklendiğini gördü.

KAHRAMANMARAŞ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:53

YATSI 19:12

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