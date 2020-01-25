Kahramanmaraş’a kickboks’tan 2 madalya

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Türkiye Açık Kickboks Turnuvası’ndan madalya ile döndü.

Antalya’da 1119 Ocak tarihlerinde düzenlenen Türkiye Açık Kickboks Turnuvası’nda Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Ahmet Kaşık 79 kilogramda bronz madalya alarak Türkiye 3’üncüsü oldu.

Aynı turnuvada Genç Bayanlar kategorisinde mücadele eden Sebiha Murat 50 kilogramda Türkiye 3’üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

KAHRAMANMARAŞ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:54

YATSI 19:13

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