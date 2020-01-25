Kahramanmaraş itfaiye ve AFAD ekipleri Elazığ’da

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyülüğündeki deprem sonrası, Kahramanmaraş'tan arama ve kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, büyükşehir itfaiyesi 3 tam donanımlı araç, 3 ekip ve 13 kişiyle deprem bölgesi Elazığ’a gönderildi. Ekiplerin, gece saat 03.50 itibariyle Elazığ'a ulaşarak enkazda çalışmaya başladığı bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünden ise 1 ekip ve 5 kişinin deprem bölgesi Elazığ’a gönderildiği belirtildi.
KAHRAMANMARAŞ
25 Ocak 2020 Cumartesi
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