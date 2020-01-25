Kahramanmaraş itfaiye ve AFAD ekipleri Elazığ’da

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyülüğündeki deprem sonrası, Kahramanmaraş'tan arama ve kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, büyükşehir itfaiyesi 3 tam donanımlı araç, 3 ekip ve 13 kişiyle deprem bölgesi Elazığ’a gönderildi. Ekiplerin, gece saat 03.50 itibariyle Elazığ'a ulaşarak enkazda çalışmaya başladığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünden ise 1 ekip ve 5 kişinin deprem bölgesi Elazığ’a gönderildiği belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:54

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.