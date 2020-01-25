Kahramanmaraş’ta kezzap bidonu patladı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta kuyumcu atölyesine taşınan kezzap bidonu patlaması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.
Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi Mahallesi'nde bir kuyumcu atölyelerinin bulunduğu iş hanının önünde yaşandı. Görevli Arif A. (39) ve Kudret A.'nın (23), sahte altını ayırt etmekte kullanılan kezzap bidonunu atölyeye taşıdığı sırada bidon bir anda patlayarak etrafa saçıldı.
Patlama sonucu yaralanan Arif A. ile Kudret A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
KAHRAMANMARAŞ
25 Ocak 2020 Cumartesi
- İMSAK 06:11
- GÜNEŞ 07:35
- ÖĞLE 12:49
- İKİNDİ 15:31
- AKŞAM 17:54
- YATSI 19:13