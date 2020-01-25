Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığından gözaltına alınan 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Alınan bilgilere göre, Türkoğlu ilçesi Yenipınar Mahallesi'nde gece yarısı F.B.’nin (57) ahırında bulunan 19 adet küçükbaş hayvan çalındı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hırsızlık olayına karışan Ö.N. (29), V.E.A. (23) ve E.K.’yi (22) gözaltına aldı. Şüphelilerin çaldıkları küçükbaş hayvanlar ise eksiksiz olarak sahibine teslim edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 3 kişi mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

KAHRAMANMARAŞ 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:10

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