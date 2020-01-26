Kahramanmaraş’ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 41 yaşındaki şahıs, annesinin evinde kendini asarak intihar etti.

Olay, Oikişubat ilçesi Serintepe Mahallesinde meydana geldi. Üngüt Mahallesinde ikamet eden 3 çocuk babası Duran Kılıncer, önceki akşam Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası Serintepe Mahallesindeki annesinin evine geldi. Duran Kılıncer, bir müddet annesi Perihan Kılıncer ile oturduktan sonra, ‘sen namazını kıl ben yatacağım’ diyerek odadan ayrıldı.

Anne Perihan Kılıncer, namazını kıldıktan sonra uyuduğunu sandığı oğlunun yanına giderek üzerini örtmek istedi. Oğlunun iple kendisini astığını gören anne, asılı olduğu ipi keserek yere indirdi. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen Duran Kılıncer’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kılıncer’in cenazesi, olay yeri incelemenin ardından, Kahramanmaraş Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:10

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