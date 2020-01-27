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Deprem şakasına 235 lira ceza

DHA

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin hissedildiği Kahramanmaraş'ta itfaiyeyi arayan Hasan K. (24), depremde evinin yıkıldığını ihbar etti, 10 dakika sonra da 'şaka yaptım' dedi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Hasan K.'ye 235 lira idari para cezası kesildi.

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin hissedildiği Kahramanmaraş'ta itfaiyeyi arayan Hasan K. (24), depremde evinin yıkıldığını ihbar etti, 10 dakika sonra da 'şaka yaptım' dedi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Hasan K.'ye 235 lira idari para cezası kesildi.
Cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. AFAD İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili birimler deprem sırasında il genelinde herhangi bir hasar ya da can kaybı olup olmadığını araştırırken, saat 22.00 sıralarında 110'u arayan Hasan K., 'Depremde orman dairesinin olduğu bölgede evim yıkıldı' dedi.
'ŞAKA YAPTIM'
İhbar üzerine Hacı Bayram Veli Mahallesi'ndeki Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nün bulunduğu bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ancak ekipler yıkılmış bir ev göremedi. Bu sırada Hasan K. tekrar itfaiyenin acil  numarası olan 110'u arayarak, 'şaka yaptım' dedi. 
İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ
İhbarın asılsız çıktığının belirlenmesi üzerine polisinin bilgi verdiği savcı, Hasan K. hakkında asılsız ihbarda bulunmaktan dolayı idari yönden yaptırım uygulanması talimatını verdi. Bunun üzerine ekipler, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında Hasan K.'ye 235 lira idari para cezası kesildi.

KAHRAMANMARAŞ

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:33
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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