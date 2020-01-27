Deprem şakasına 235 lira ceza

Elazığ’da meydana gelen deprem anında Kahramanmaraş’ta 110’u arayarak, ‘evimiz yıkıldı’ ihbarı yapan ve sonra da şaka yaptığını söyleyen kişiye 235 lira cezai işlem uygulandı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, çevre illerin yanı sıra Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Depremden dakikalar sonra 112’yi arayıp 110’u bağlatan Hasan K. ‘Onikişubat ilçesi Orman Bölge Müdürlüğü bölgesinde evim yıkıldı’ diye ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri ihbarın asılsız olduğunu tespit etti. İhbardan yaklaşık 15 dakika sonra 110’u arayan Hasan K. evinin yıkılmadığını ve şaka yaptığını söyledi.

Depremde asılsız ihbarda bulunan Hasan K. hakkında 235 lira idari para cezası uygulandı.

KAHRAMANMARAŞ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:10

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