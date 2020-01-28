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FETÖ'den ihraç astsubay, uyuşturucu satarken yakalandı

DHA

KAHRAMANMARAŞ'ta FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle astsubaylıktan ihraç edilen Yaşar D. (28), uyuşturucu satarken polis tarafından suçüstü yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Menderes Mahallesi'nde Yaşar D.'yi şüphe üzerine takibe aldı. Yaşar D., Uğur P.'ye 50 lira karşılığında uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Üst aramasına uyuşturucu madde de çıkan Yaşar D., gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.
Emniyette yapılan araştırmada Yaşar D.'nin Denizli'de astsubay olarak görev yaparken, 2 yıl önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp, hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan işlem yapıldığı, aynı yıl da meslekten ihraç edildiği belirlendi.
Gaziantep'ten temin ettiği uyuşturucuları Kahramanmaraş'ta sokak aralarında sattığı öne sürülen Yaşar D., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

KAHRAMANMARAŞ

28 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:33
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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