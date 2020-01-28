FETÖ'den ihraç astsubay, uyuşturucu satarken yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle astsubaylıktan ihraç edilen Yaşar D. (28), uyuşturucu satarken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Menderes Mahallesi'nde Yaşar D.'yi şüphe üzerine takibe aldı. Yaşar D., Uğur P.'ye 50 lira karşılığında uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Üst aramasına uyuşturucu madde de çıkan Yaşar D., gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

Emniyette yapılan araştırmada Yaşar D.'nin Denizli'de astsubay olarak görev yaparken, 2 yıl önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp, hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan işlem yapıldığı, aynı yıl da meslekten ihraç edildiği belirlendi.

Gaziantep'ten temin ettiği uyuşturucuları Kahramanmaraş'ta sokak aralarında sattığı öne sürülen Yaşar D., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



KAHRAMANMARAŞ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:09

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