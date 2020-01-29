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Yufka ekmek ev hanımının kazanç kapısı oldu Kahramanmaraş’ta 2 çocuk annesi Sevim Karadaş, kendi ...

İHA

Kahramanmaraş'ta ev hanımı Sevim Karadaş, açtığı iş yerinde kendi imalatı yufka ekmekleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Yufka ekmek ev hanımının kazanç kapısı oldu Kahramanmaraş’ta 2 çocuk annesi Sevim Karadaş, kendi çabalarıyla açtığı iş yerinde yufka ekmek satışı yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor

Kahramanmaraş’ta ev hanımı Sevim Karadaş, açtığı iş yerinde kendi imalatı yufka ekmekleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.
Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Borsa Caddesi üzerinde iş yeri açan 38 yaşındaki Sevim Karadaş, 3 kişiye de istihdam sağlıyor. 5 yıldır yufka ekmek satan Karadaş, “Bundan sonraki hedefim işletmemi daha da büyütüp köy ürünlerine özlem duyanların bu hasretini bir nebzede olsa gidermek” dedi.
Her ev hanımının bu mesleği rahatlıkla yapabileceğini söyleyen Karadaş “Yaptığımız köy ekmeğinin içerinde hiçbir katkı maddesi yok ve tamamen un, su ve tuzdan ibaret. Hamurumuzu akşamdan hazırlıyoruz ve sabahta hijyenik ortamda pişirilmesini sağlıyoruz. Köy ekmeğinin yanında bazlama, gözleme, köy kahvaltısı, yağlı ballı çeşitlerimiz de var. Çeşitlerimizde ise beyaz un kullanmıyoruz. Kepekli organik un kullanıyoruz. Çünkü daha yumuşak daha lezzetli oluyor. Kepekli un ise şeker hastalarına daha iyi geldiği için köy ekmeğine daha fazla rağbet oluyor. Özellikle de buraya gelip özlemlerini giderenler oluyor” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:09
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  • İKİNDİ 15:35
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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