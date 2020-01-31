Kahramanmaraş-Kayseri karayolu trafiğe kapandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kahramanmaraş-Kayseri karayolu trafiğe kapandı

İHA

Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle KahramanmaraşKayseri yolu çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.
Kahramanmaraş’ın kent merkezinde yağmur etkili olurken, kuzey ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Göksun ilçesinde 15 santimetreyi bulan kar kalınlığıNIN, yüksek kesimlerde 1 metreyi aştığı bildirildi. Kar nedeniyle il genelinde 20 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin karla kaplı yollar açmak için mücadele ettiği belirtildi.
Trafik ekipleri de KahramanmaraşKayseri yolunu güvenlik önlemleri kapsamında çift yönlü trafiğe kapattı. Kar lastiği ve zincir olmayan araçların da trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

KAHRAMANMARAŞ

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kelle paça kemikleri deveye dönüşüyor Kahramanmaraş’ta pişmiş küçükbaş hayvanların kafa kemiklerinden yapılan oyuncak at ve develer görenleri şaşırtıyor Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk: "Kahramanmaraş’ta artık bu oyuncağı yapan kimse kalmadı. Biz de bu oyuncağı yeniden canlandırmak için çalışmalar yapıyoruz"
YEREL HABERLER Kelle paça kemikleri deveye ...
Hırsızlıktan hapse mahkum edilen kadın yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlıktan hapse mahkum edilen kadın yakalandı
Onikişbat Belediyesinden depremzedelere yardım 6 kamyon yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi
YEREL HABERLER Onikişbat Belediyesinden depremzedelere yardım 6 ...
Onikişubat Belediyesi'nden depremzedelere 6 kamyon yardım
YEREL HABERLER Onikişubat Belediyesi'nden depremzedelere 6 kamyon ...
Tombala kartları 'sigara içilmez' levhasının arkasında çıktı
YEREL HABERLER Tombala kartları 'sigara içilmez' levhasının ...
Kahvecinin kumar oyununu polis bozdu "Sigara içilmez" levhalarını kumar aracı olarak kullanan kahvehaneci polisleri de şaşırttı
YEREL HABERLER Kahvecinin kumar oyununu polis bozdu "Sigara içilmez" ...
"Arı Maya" ve "Köstebekgiller" çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER "Arı Maya" ve "Köstebekgiller" çocuklarla buluştu
Yufka ekmek ev hanımının kazanç kapısı oldu Kahramanmaraş’ta 2 çocuk annesi Sevim Karadaş, kendi çabalarıyla açtığı iş yerinde yufka ekmek satışı yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Yufka ekmek ev hanımının kazanç kapısı ...
Oto teybinin arkasında yeşil reçeteli 2 bin 480 hap çıktı
YEREL HABERLER Oto teybinin arkasında yeşil reçeteli 2 bin 480 hap ...
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 2 gözaltı Araç teybinin arkasından 2 bin 480 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 2 gözaltı Araç teybinin ...
3 milyon 149 bin 80 iğne hareketiyle hazırlanıyor Kahramanmaraş'ta, "Kurtuluşun 100. Yılı" etkinlikleri kapsamında “Maraş Serencamı” adı verilen desen 3 milyon 149 bin 80 iğne hareketiyle ilmek ilmek işleniyor Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsündeki usta öğreticilerce hazırlanan eser kurtuluş bayramında sergiye sunulacak
YEREL HABERLER 3 milyon 149 bin 80 iğne hareketiyle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X