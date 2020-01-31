Rüzgar çatıları uçurdu, tipi ulaşımı vurdu Kahramanmaraş’ta etkili olan rüzgar nedeniyle çatı uçtu, ağaç dalları kırıldı, elektrik telleri koptu Tipi nedeniyle Kayseri karayolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi

Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar yüksek kesimlerde çatıları uçurdu. Tipi nedeniyle Kayseri yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kahramanmaraş’ta etkili olan rüzgar ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkiliyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan rüzgar nedeniyle, Onikişubat ilçesi Mercimektepe Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, üzerine çatı düşen bir otomobil zarar gördü. Binadan devrilen çatı elektrik tellerini kopartırken, olayla ilgili can kaybı yaşanmadı.

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası ve tipi nedeniyle, KayseriGöksun yolunda ulaşımda aksamalar oldu. Özellikle ağır tonajlı araçların geçişine güvenlik nedeniyle izin verilmezken, araçlar yol boyu uzun kuyruklar oluşturdu.

Ekiplerin yol açma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:00

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.