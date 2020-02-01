Evin balkonunda çıkan yangın korkuttu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Evin balkonunda çıkan yangın korkuttu

İHA

Kahramanmaraş'ta bir evin balkonunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Evin balkonunda çıkan yangın korkuttu

Kahramanmaraş’ta bir evin balkonunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı’nda yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle bir evin balkonunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın balkonu kaplarken, çevredeki ev sahiplerinin çabalarıyla kontrol altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yanan balkonda soğutma işlemi yaptı. Yangın, cep telefonu kamerasınca kaydedilirken, olayla ilgili yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

KAHRAMANMARAŞ

01 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler, Barış Manço'yu doğum gününde şarkılarıyla andı
YEREL HABERLER Öğrenciler, Barış Manço'yu doğum gününde şarkılarıyla ...
Uzmanların uyardığı Türkoğlu'nda 27 bin binanın depreme dayanıklılığı incelenecek
YEREL HABERLER Uzmanların uyardığı Türkoğlu'nda 27 bin binanın ...
Kahramanmaraşlıları 2 ton zayıflattılar
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlıları 2 ton zayıflattılar
Başpehlivan Balaban, Maraş dondurması kesti Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban, 200 kilogramlık dondurmayı omzuna alıp kaldırdı, sonra baltayla kesti
YEREL HABERLER Başpehlivan Balaban, Maraş dondurması kesti Kırkpınar ...
Kahramanmaraş’ta 118 mahalle yoluna kar engeli
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 118 mahalle yoluna kar engeli
Sobadan zehirlenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen anne ve 2 çocuğu hastaneye ...
Fırtınada uçan çatı, evin camını kırıp, otomobilin üzerine düştü
YEREL HABERLER Fırtınada uçan çatı, evin camını kırıp, otomobilin ...
Rüzgar çatıları uçurdu, tipi ulaşımı vurdu Kahramanmaraş’ta etkili olan rüzgar nedeniyle çatı uçtu, ağaç dalları kırıldı, elektrik telleri koptu Tipi nedeniyle Kayseri karayolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi
YEREL HABERLER Rüzgar çatıları uçurdu, tipi ulaşımı ...
Kahramanmaraş Kağıt Sanayi 10 engelliye umut oldu Fabrikanın geri dönüşüm tesisinde elde edilen 300 bin mavi kapak, 10 engelliye tekerlekli sandalye olarak döndü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Kağıt Sanayi 10 engelliye umut ...
İşçi servisi devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER İşçi servisi devrildi: 1 yaralı
Kahramanmaraş-Kayseri karayolu trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş-Kayseri karayolu trafiğe kapandı
Kelle paça kemikleri deveye dönüşüyor Kahramanmaraş’ta pişmiş küçükbaş hayvanların kafa kemiklerinden yapılan oyuncak at ve develer görenleri şaşırtıyor Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk: "Kahramanmaraş’ta artık bu oyuncağı yapan kimse kalmadı. Biz de bu oyuncağı yeniden canlandırmak için çalışmalar yapıyoruz"
YEREL HABERLER Kelle paça kemikleri deveye ...
Hırsızlıktan hapse mahkum edilen kadın yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlıktan hapse mahkum edilen kadın yakalandı
Onikişbat Belediyesinden depremzedelere yardım 6 kamyon yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi
YEREL HABERLER Onikişbat Belediyesinden depremzedelere yardım 6 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X