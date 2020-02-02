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Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası heyecanı başladı

DHA

- ŞALVAR Güreşi Dünya Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta 42 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla başladı.
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyona, Batıpark Kapalı Spor Salonu'nda başladı. 42 ülkeden 300 sporcunun katıldığı Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'na spor severler büyük ilgi gösterirken, salonunun tribünleri tamamen doldu.
ÇEKİŞMELİ MÜCADELELERE SAHNE OLUYOR
Eleme güreşleriyle başlayan şampiyonada sporcuların dünya şampiyonu olabilmek için verdiği mücadeleyi, sporseverler büyük bir heyecanla takip ediyor. Güreşlerde yaşanan sakatlıklara ise salonda hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale ediyor.
KAZANCI: BİZE AİT OLAN KÜLTÜR VE SPORLARI TÜM DÜNYAYA TANITACAĞIZ
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Dr. Hakan Kazancı, şampiyonaya katılan ülke ve sporcu sayısına dikkat çekti. 3-4 sene öncesine kadar şalvar güreşinin dünyada bu kadar tanınmadığını ifade eden Kazancı, şöyle konuştu:
"42 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılıyor. Bunun bizi en büyük mutlu eden tarafı ise bundan 3-4 sene önce şalvar güreşi dünyada tanınmıyordu, ancak bugün hamdolsun 42 ülkeden sporcularımız katılıyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu olarak bizim bu sporlara verdiğimiz önem ve destekle beraber bu noktalara geldik. İnşallah da bundan sonra daha üst seviyelere gelecek, bize ait olan bu değerleri inşallah daha çok tanıtmış olacağız. Biz, federasyon ve konfederasyon olarak var olduğumuz sürece zaten kuruluş amaçlarımızdan bir tanesi de buydu, bize ait olan değerleri, bize ait olan kültür ve sporları başta ülkemizde gençlerimize, gelecek nesillere aktarmamız, akabinde de tüm dünyaya bize ait olan bu faaliyetleri, etkinlikleri, değerleri tanıtmamız. Bundan sonra da inşallah var gücümüzle devam edeceğiz."
"HER TÜRLÜ DEĞERİ BARINDIRIYOR"
Şalvar güreşinin diğer güreşlerden farkına da değinen Hakan Kazancı, "Diğer güreşlerde, şalvar güreşlerinde olan sporcunun sporcuya olan saygısı diğer sporlarda yok ama bizim şalvar güreşinde var. Yağlı güreşten de farklıdır yağ yok, yapılması kolaydır. Konuşmaya kalkarsak çok uzun vakit alır çünkü her türlü değeri içerisinde barındırıyor. Bizim örf, adet ve geleneklerimize uygun bir kıyafet tarımız var. Diğer spor dallarında, güreş dallarında mayo tarzında değil görüldüğü gibi şalvar var" dedi.
HOPUR: 3 BİN YILLIK BİR TARİHİ VAR
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur da 42 ülkeden 300 sporcunun katıldığı bir spor organizasyonunun birçok branşta görülemeyeceğini belirterek, Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük spor organizasyonlardan biri olduğunu kaydetti. Şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Hopur, "Şalvar güreşinde 'Köprü' dediğimiz olay yok, bir de bizim atasözümüz vardır 'Düşene vurulmaz' hesabı yerde güreş olmaz, göğüs göğüse, döş döşe yapılır. En büyük özelliği ise en eski güreş dalımızdır şalvar güreşi. Ecdadımızın Orta Asya'dan Anadolu'ya göçünden itibaren 3 bin yıllık tarihi olan güreş branşımız şalvar güreşi ve aba güreşidir" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Şampiyonanın afişi
Müsabakalardan detay
Hakan Kazancı ile röportaj
Tribünden detaylar
Güreşlerden detay
Şahin Hopur ile röp.
Sağlıkçıların güreşçilere müdahale etmesi

KAHRAMANMARAŞ

01 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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