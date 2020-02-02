Kahramanmaraş’ta Kısa Şalvar Dünya Güreşi Şampiyonası başladı Şampiyonaya 42 ülkeden 400 sporcu katılıyor

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Kahramanmaraş’ta 42 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla Kısa Şalvar Dünya Güreş Şampiyonası düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen şampiyona Onikişubat ilçesi Batıpark Spor Salonu’nda başladı.

Şampiyonada 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90 ve 130 kilo olmak üzere 8 sıklette müsabakalar yapılıyor. Şampiyonaya Rusya, İran, Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Gürcistan, Kosova, Makedonya, Bosna Hersek, Japonya, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Arnavutluk, Çeçenistan, Moldova, İtalya, KKTC, Hindistan, Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Kalmukya Cumhuriyeti, Sırbistan, Kanada, Almanya, Buryat Cumhuriyeti, Karaçay Çerkes Cumhuriyeti (Adige), Kırım, Hakasya Cumhuriyeti, Altay Cumhuriyeti, Tataristan Cumhuriyeti, Kresniyarks, Kresnedar, Kazan, Başkurtistan, Çuvasitan, Yakutistan, İnguşetya ve Dağıstan’dan sporcular katıldı.

Dünya ve Avrupa Şampiyonu eski milli güreşçi Şeref Eroğlu, 100. yıl etkinlikleri kapsamında Kısa Şalvar Dünya Güreş Şampiyonası'nı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Avrupa Serbest Stil ve eski Dünya Şampiyonu Mehmet Esenceli ise, “Böyle bir organizasyonun Kahramanmaraş'ta yapılmasından eski şampiyon olarak gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:02

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.