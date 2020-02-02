Kısa Şalvar Dünya Güreşi Şampiyonası tamamlandı

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Kahramanmaraş’ta 42 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla düzenlenen Kısa Şalvar Dünya Güreş Şampiyonası sona erdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl kutlama etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında düzenlenen Kısa Şalvar Dünya Güreş Şampiyonası güreşlerin tamamlanmasıyla sona erdi.

Şampiyonada mücadele eden yarışçılardan 55 kilogramdan Ahmet Çınar, 60 kiloda Rusya’dan Mintul Laev, 65 kilogramda İran’dan Rahman Rahimpoor, 70 kilogramda Ertuğrul Kahveci, 75 kilogramda Hasan Kaya, 80 kilogramda Nuri Temur, 90 kilogramda İran’dan Akbar Sobranimimch, 90 artı kilogramda ise İsmail Balaban birinci oldu.

Şampiyonada birincilere ödüllerini Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve protokol üyeleri verdi.

KAHRAMANMARAŞ 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:07

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