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Yılmaz: "Okullarımız eksiksiz eğitime başladı"

İHA

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, 15 bin öğretmen ve 276 bin öğrenci ile Kahramanmaraş'ta eğitim öğretimin ikinci yarısının başladığını söyledi.

Yılmaz: "Okullarımız eksiksiz eğitime başladı"

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, 15 bin öğretmen ve 276 bin öğrenci ile Kahramanmaraş’ta eğitim öğretimin ikinci yarısının başladığını söyledi.
Yılmaz, Onikişubat ilçesi Cahit Zarifoğlu İlkokulu’nda ikinci sınıf öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerle sohbet eden Yılmaz, 15 günlük tatil dönemlerinde yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi aldı. Yarıyıl eğitim öğretimin ilk gününde okulların eksiksiz eğitime başladığını söyleyen Yılmaz, “Çocuklarımızın 15 günlük sürede iyi dinlendikleri, hem öğretmenlerinin tavsiyelerini dikkate aldıkları ve doğayla iç içe zaman geçirdiklerini öğrendik. Öğrencilerimiz enerjilerini toplamış olarak gelmişler ve bu bizi çok mutlu etti. Bizler de çocuklarımızı akademik anlamda, sosyal ve sportif faaliyetlerle güzel insanlar olarak yetiştireceğiz. 276 bin örgün eğitimdeki öğrenci ve 15 bin öğretmenimizle Kahramanmaraş’ta eğitim öğretim faaliyeti yapıyoruz. Yaygın eğitimle yani, halk eğitimdeki öğrencilerimizle birlikte 300 binin üzerinde öğrencimiz bugün eğitim öğretime başladılar. Okullarımız da her hangi bir eksiklik yok” diye konuştu.
Yılmaz, daha sonra okulun öğretmenleriyle birlikte bir araya geldi.

KAHRAMANMARAŞ

01 Şubat 2020 Cumartesi

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