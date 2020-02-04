10 kişiye 12 bin 250 lira kumar cezası

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda kumar oynayan ve oynatan 13 kişiye işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine 5 iş yerine operasyon yaptı. Operasyonda, kumar oynayan şahıslar suçüstü yakalandı. İskambil kağıtları, zar ve paralara el konuldu.

Kumar oynayan 10 kişiye toplam 12 bin 250 lira para cezası, kumara yer temin eden 3 kişiye de adli işlem başlatıldı.

Operasyonlarda toplam 5 iş yeri için de kapatma işlemi başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:05

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.