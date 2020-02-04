Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda paketler halinde metamfetamin, bonzai, esrar, afyon sakızı, kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 5'i satıcı toplam 39 şüpheliye adlı işlem yaptı.

Gözaltına alınan Yaşar D. (28), Ersoy E. (26), Kasım T. (32), Hacı A. B. (37), Murat D. (37) adlı kişiler uyuşturucu satmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:05

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