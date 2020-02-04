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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

İHA

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda paketler halinde metamfetamin, bonzai, esrar, afyon sakızı, kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 5'i satıcı toplam 39 şüpheliye adlı işlem yaptı.
Gözaltına alınan Yaşar D. (28), Ersoy E. (26), Kasım T. (32), Hacı A. B. (37), Murat D. (37) adlı kişiler uyuşturucu satmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:27
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  • İKİNDİ 15:40
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  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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