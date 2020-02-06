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Kahramanmaraş’ta kar üstünde ‘Kelle Paça Festivali’

İHA

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı etkinlikleri kapsamında kayak merkezinde 'Kelle Paça Festivali' düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta kar üstünde ‘Kelle Paça Festivali’

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı etkinlikleri kapsamında kayak merkezinde ‘Kelle Paça Festivali' düzenlendi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen festivale vatandaşların ilgisi yoğun oldu.
Düzenlenen etkinlik hakkında değerlendirmede bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu, “Dondurmasıyla ülkemizde ve dünyada ismini duyuran madalyalı şehrimiz, siyasetiyle, yerel yönetimleriyle, sanayicisiyle, esnafıyla ve bütünüyle büyük katkı sağlamaktadır. Kahramanmaraşımızda tüketilen et ile sucuğun yani irişkitin yüzde 70’ini kasap esnaflarımız karşılamaktadır” dedi.

KAHRAMANMARAŞ

06 Şubat 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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