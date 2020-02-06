Kahramanmaraş’ta 46 metrelik irişkit

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Kahramanmaraş’ın 100’üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında 46 metrelik irişkit (sucuk) kebabı yapıldı.

Kahramanmaraş’ın plakası baz alınarak 46 metre uzunluğunda yapılan kebap saniyeler içinde tükendi.

Organizasyonun sahibi Mustafa Akmansoy, etkinliği, Kahramanmaraş'ın işlenmiş et kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlediklerini söyledi. Akmansoy, Türkiye’nin matem gününde etkinliği coşkulu yapmadıklarını., buna rağmen halkın yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:07

YATSI 19:24

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