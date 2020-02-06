Çığ şehidi Mesut Deniz toprağa verildi

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz (23), memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde aramakurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz, yaşanan ikinci çığda şehit oldu. Askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz'in cenazesi, daha sonra cenaze nakil aracına alınıp, Türkoğlu'nun Avşarlı Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Adana Jandarma Bölge Komutanı Yusuf Ziyaeddin Cavlak, şehit ailesi, yakınları, askeri ve mülki erkan ile halk katıldı.

İl Müftüsü Celal Sürgeç helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Daha sonra askerler tarafından omuzlara alınan Deniz'in cenazesi mezara götürülürken, Mehmet Ersoy ve Vahdettin Özkan şehidin babası Ali Deniz'in elinden tutarak tabutun arkasında birlikte yürüdü.

Ali Deniz ve Fatma Deniz çitinin 5 çocuğundan en büyüğü olan ve göreve 3 ay önce giren bekar Mesut Deniz'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.



KAHRAMANMARAŞ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:03

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