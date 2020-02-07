Bakan Albayrak etli pilav dağıttı

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albarak, Kahramanmaraş’ta vatandaşlara etli pilav dağıtıp, esnafı ziyaret etti.

Kahramanmaraş’ta iş dünyası ile düzenlenen toplantıya katılan Bakan Albayrak, toplantı sonrası Ulu Cami'de cuma namazını kıldıktan sonra cami bahçesinde vatandaşlara etli pilav dağıttı. Bakan Albayrak, daha sonra, kapalı çarşı esnafını tek tek ziyaret etti. Vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılanan Bakan Albayrak, Osmaniye’deki programına katılmak üzere kentten ayrıldı.

KAHRAMANMARAŞ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:08

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.