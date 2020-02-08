Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta sabah namazında çocuklar ve gençlerde buluştu. Erbaş, namazın önemini anlatarak “Namaz, mümini ayakta tutan ibadettir. Namaz Müslümanın alametifarikasıdır” dedi.

Kahramanmaraş Zekeriya Tanrıverdi Camisi’nde gerçekleştirilen buluşmada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hazreti Peygamberin (s.a.v.), neşe ve huzuru camilerde mescitlerde bulan gençlerin mahşer günü Allah’ın arşının gölgesinde gölgeleneceği müjdesini hatırlatarak, “İşte bizim gençlerimiz burada. Huzur ve neşeyi camilerde bulduğunu gösteren gençlerimize Allah tealanın bir mükafatı olacak” dedi.



“İbadetsiz bir hayat, ahseni takvim özelliğini kaybetmiş bir hayat demektir”

Başkan Erbaş, Allah’ın insanı yaratılmışların en şereflisi olarak yarattığını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Yeryüzünde Allah'ın yaratmış olduğu ne kadar mahlukat varsa hepsinin en şereflisi insandır. Ve Rabbimiz insanı en güzel bir surette her attığını buyurmaktadır. İnsanın bu güzelliğini son nefesine kadar koruması gerekiyor. Bu güzelliğimizi nasıl koruyacağız, Rabbimiz onun da yollarını göstermiş, ibadetle. İbadetsiz bir hayat, ahseni takvim özelliğini kaybetmiş bir hayat demektir. Cenabı Hakk’ın kulları için ortaya koymuş olduğu ilkelerden, emirlerden uzak; nehyettiği, yasakladığı şeylerle meşgul olan bir hayat, ahsen'i takvim özelliğini kaybetmiş bir hayattır.”

Gençlere namazın önemini anlatan Başkan Erbaş, “İbadetlerin başı namazdır. Bunu Kur’an’dan, sünnetten öğreniyoruz. ‘Müminler kurtulmuşlardır’, hangi müminler? Namazlarında huşu içerisinde olan müminler. Peygamber Efendimiz, ‘Namaz dinin direğidir’ buyuruyor. Namaz, mümini ayakta tutan ibadettir. Namaz Müslümanın alametifarikasıdır” diye konuştu.

Hazreti İbrahim’in Kur’anı Kerim’de geçen, “Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat” duasını hatırlatan Başkan Erbaş, “Gençler, sizler Hazreti İbrahim’in duasının meyvelerisiniz” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, konuşmasının ardından çocuklar ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

KAHRAMANMARAŞ 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:02

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