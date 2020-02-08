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YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Erbaş: Kur'an kurslarımız, şeytandan korunmuş bölgelerdir

DHA

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde yatılı Kur'an kursunun açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'de 2 bine yakın yatılı Kur'an kursu olduğunu belirterek, "Kur'an kurslarımızın bulunduğu yerlere biz ne diyoruz biliyor musunuz? Şeytandan korunmuş bölgeler" dedi.Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş, Pazarcık İlçe Müftülüğü'nce yaptırılan Pazarcık Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'nun açılış törenine katıldı. Törende konuşan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, 100 yıl sonra ilk defa bir Diyanet İşleri Başkanı'nın Pazarcık ilçesine geldiğini belirterek, "100 yıldan beri ilk defa ilçemize gelerek bizleri onurlandıran, şereflendiren, nurlandıran, güzel dinimizin mensubu olmaktan gurur duyduğum temsilcimiz medarı iftiharımız Diyanet İşleri Başkanımızı Pazarcık'ta ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyuyorum" dedi.'KUR'AN KURSUNA KATKI SAĞLAYANLARIN AMEL DEFTERLERİ KAPANMAYACAK'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yaptığı konuşmada kursun yapılmasında emeği olanlara teşekkür etti. Erbaş, "Allah Resulü efendimizin vermiş olduğu müjdeden 3 sınıf insan payını alacak burada. Buyuruyor ki efendimiz; insanlar öldükten sonra amel defteri kapanır ancak 3 sınıf insanın amel defteri kapanmaz. Bunlardan birisi sadaka-i cariye sahibi hayır insanları. İşte bu Kur'an kursu binasının yapılmasında katkısı olan tüm hayır sahiplerinin bu kurs sayesinde amel defterleri kapanmayacak inşallah. İkincisi ilminden istifade edilen alimler. Bu kursta yetişen gençlerden öyle alimler çıkacak ki inşallah onların da amel defterleri hiç kapanmayacak. Bir de hayırlı evlat yetiştiren anne-babalar. Öyle inanıyorum ki, bu kurstan mezun olan bütün evlatların anne-babalarının amel defterleri kapanmayacak. İşte buradan anlıyoruz ki, bir Kur'an kursu 3 sınıf insanın amel defterlerinin kapanmamasına vesile oluyor" diye konuştu.'KUR'AN KURSLARI KÖTÜLÜKLERDEN UZAKLAŞMANIN MERKEZLERİDİR'Türkiye'de 2 bine yakın yatılı Kur'an kursu olduğunu belirten Erbaş, şöyle devam etti:"Kur'an kurslarımızın bulunduğu yerlere biz ne diyoruz biz biliyor musunuz? Şeytandan korunmuş bölgeler. Çünkü, Rabbimiz buyuruyor ki, bir yerde eğer Allah zikredilirse oraya şeytan yaklaşamaz. Allah'ın Kuran-ı Kerim'i orada okunursa oraya şeytan yaklaşamaz. Kuran-ı Kerim'e uyduğumuz sürece, Kuran-ı Kerim bu topraklarda okunduğu, yaşandığı sürece inşallah biz bu toprakları şeytanın hilelerinden, fitneden tefrikadan, kötülükten muhafaza edeceğiz. Bizim Kur'an kurslarımız kötülüklerden insanları uzaklaştırmanın merkezleridir."MİNİKLERE ŞEKER VE OYUNCA DAĞITTIKonuşmaların ardından dua edildikten sonra kesilen kurdele ile kursun açılışı yapıldı. Aynı zamanda kreşi de bulunan kursu gezen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ziyaret ettiği kreşte minik öğrencilerle sohbet de etti. Onlara oyuncak ile şeker dağıtan Erbaş ve beraberindekiler daha sonra bir sosyal tesiste düzenlenen toplantıda halkla bir araya geldi.'BAYRAĞIMIZA, EZANIMIZA BAĞLILIKLA MİLLETİMİZİN YÜCELİĞİNİ DEVAM ETTİRECEĞİZ'Burada konuşan Erbaş, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Irkı ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun, mezhebi, meşrebi, düşüncesi ne olursa olsun biriz, beraberiz, bu birliğimizi, beraberliğimizi ilelebet sürdüreceğiz. Bugün buradayız, yarın başka yerde olacağız ama inancımızla, muhabbetimizle, sevgimizle, saygımızla, vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza bağlılığımızla bu yüceliğimizi, milletimizin bu yüceliğini ilelebet devam ettireceğiz inşallah" dedi.TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç, Habibe Öçal, Pazarcık Kaymakamı Dr. Adil Nas, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de yer aldığı toplantının ardından Ali Erbaş Kahramanmaraş'tan ayrıldı. 

KAHRAMANMARAŞ

08 Şubat 2020 Cumartesi

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