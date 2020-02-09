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TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Van Spor Futbol Kulübü: 0

İHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında Van Spor Futbol Kulübü'nü 10 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Van Spor Futbol Kulübü: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında Van Spor Futbol Kulübü’nü 10 mağlup etti.

Stat: 12 Şubat
Hakemler: İlkay Güney xx, İsmet Keklik xx, Muzaffer Satıcı xx
Kahramanmaraşspor: Özkan xx, Gökhan xx, Fatih Çiplak xx, Rıdvan xx, Hüseyin Cihan xx, Fatih Kamacı xx, Recep xx (Bayram dk. 90 ?), Muhammet xx, Hakkı xx (Caner dk. 78 x), Haluk xxx (Hüseyin dk. 87 ?), Nuri Melih Mursal xx
Van Spor Futbol Kulübü: Salih xx, Şerif x (Tunç dk. 71 x), Barış Gök xx (Samet dk. 56 x), Cenk xx, Nuri Terliksiz xx, Oktay xx, Barış Sağır xx, Serdar xx, Mehmet Sıddık xx, Enes xx (Mehmet Alaeddinoğlu dk. 82 ?), Batuhan xx
Gol: Haluk (dk. 73) (Kahramanmaraşspor),
Sarı kartlar: Hüseyin (Kahramanmaraşspor), Mehmet Sıddık, Serdar, Tunç (Van Spor Futbol Kulübü)

KAHRAMANMARAŞ

09 Şubat 2020 Pazar

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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