Piserro Kahramanmaraşspor-Van Spor Futbol Kulübü: 1-0

- STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Süleyman Soyutürk, Mutlu Çiğdem, Turhan Akbaş

PISERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan, Gökhan, Fatih Çiplak, Rıdvan, Hüseyin Cihan, Fatih Kamacı, Recep (Dk.90 Bayram), Muhammet, Hakkı (Dk.78 Caner), Haluk (Dk.87 Hüseyin), Nuri Melih Mursal

VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Salih, Şerif (Dk.71 Tunç), Barış Gök (Dk.56 Samet), Cenk, Nuri Terliksiz, Oktay, Barış Sağır, Serdar, Mehmet Sıddık, Enes (Dk.82 Mehmet Alaeddinoğlu), Batuhan

GOL: Dk.73 Haluk (Piserro Kahramanmaraşspor)

SARI KARTLAR: Hüseyin (Piserro Kahramanmaraşspor) - Mehmet Sıddık, Serdar, Tunç (Van Spor Futbol Kulübü)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 22'inci haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Van Spor Futbol Kulübü´nü 1-0 mağlup etti.

73'üncü dakikada yakaladığı ani atakta rakip kaleye hızla çıkan Piserro Kahramanmaraşspor´da Haluk, sağ kanattan yapılan ortada meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-0

Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

ÇIĞ ALTINDA KALANLARI UNUTMADILAR

Öte yandan her iki takımda sahaya Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü nedeniyle çete kıyafeti giymiş çocuklarla çıktı. Ayrıca ev sahibi takım Piserro Kahramanmaraşsporlu futbolcular, "Milletimizin başı sağolsun! Seninleyiz Van", Van Spor Futbol Kulübü futbolcuları ise "Yüreğimiz çığ altında Bahçesaray" yazılı pankartı taşıdı.



KAHRAMANMARAŞ 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:11

YATSI 19:27

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