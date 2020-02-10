Kahramanmaraş’ta ihtiyaç sahiplerinin giysi ihtiyaçlarını karşılamak için ‘Askıda kıyafet’ kampanyası başlatıldı.

Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesinde ‘Askıda kıyafet’ etkinliği başlatan gönüllü gençler maddi durumu yetersiz aileler için sosyal medya üzerinden kampanya başlatarak giyilmeyen kıyafetleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturdular.

İnsanlara daha güzel nasıl hizmet edebileceklerini düşünerek bu yola çıktıklarını dile getiren gönüllü gençlerden Dilan Özhülagü, “Bizler ilk aşamada mevcut olan projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Sosyal medya üzerinden ve hayırsever vatandaşlardan toplanan kıyafetleri parktaki ağaçlara ip gererek gönüllü arkadaşlarımızla birlikte astık ve ihtiyaç sahiplerinin gelip almaları konusunda duyuru yaptık. Gönüller bir olsun diyerek çıktığımız bu yolda gönüller yapmaya devam edeceğiz. Bu projemizde emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

KAHRAMANMARAŞ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:00

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