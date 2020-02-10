Ressamların gözünden, Milli Mücadelenin 100. yılı

‘Ressamların Gözünden 100. Yılda Milli Mücadele Sanat Çalıştayı’ Kahramanmaraş'ta yapılan ödül töreni ile sona erdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Valiliği tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen ‘Ressamların Gözünden 100. Yılda Milli Mücadele Sanat Çalıştayı’ yapılan ödül töreni ile sona erdi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yıl etkinlikleri kapsamında 14 Ressamın katıldığı çalıştayda birbirinde güzel eserler ortaya çıktı.

“Ressamlarımız, Milli Mücadelede sembol olmuş olayların ve kişilerin resimlerini yaparak vatandaşımızın beğenisine sundu”

Sanat çalıştayı hakkında açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Arif Şen, “Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında birbirinden değerli sanatçılarımızla, ‘Ressamların Gözünden 100. Yılda Milli Mücadele Sanat Çalıştayı'mızı düzenledik. Ressamlarımız Kahramanmaraş’ın Milli Mücadelesinde sembol olmuş olayların ve kişilerin resimlerini yaparak vatandaşımızın beğenisine sundu. Güzel bir sergi oldu. Bu kadar ilginin olması bizleri sevindirdi. Emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet İhsan Aslantürk, Mehmet Akif Kaplan, Ali Koç, Ahmet Akkurt, Harun Kekil, Mehmet Akif Orçan, Rabia Demir, Nurşen Gülden, Ömer Ünsal, Mehmet Aksoy, Sait Işık, Şükran Taşlıyan, Vedat Akkök ve Yunus Torun’un eserlerinin sergilendiği etkinlik plaket töreni ile son buldu.

KAHRAMANMARAŞ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:12

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.