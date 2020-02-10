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(Görüntülü) Hisarcıklıoğlu: 10 sene sonra istihdama yılda 1, 5 milyon kişi katılacak

DHA

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencilerine girişimciliği anlattı. İşsizliğin çözümünün girişimcilik olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu üniversiteden mezun olacaksınız, hepiniz iş arayacaksınız. Türkiye'de yılda 1 milyon kişi istihdam nüfusuna katılıyor. 10 sene sonra bu 1, 5 milyon olacak. Bunlara kim iş sağlayacak? Devlet mi? Herkesi devletin çalıştırması imkansız" dedi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencilerine girişimciliği anlattı. İşsizliğin çözümünün girişimcilik olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu üniversiteden mezun olacaksınız, hepiniz iş arayacaksınız. Türkiye'de yılda 1 milyon kişi istihdam nüfusuna katılıyor. 10 sene sonra bu 1, 5 milyon olacak. Bunlara kim iş sağlayacak? Devlet mi? Herkesi devletin çalıştırması imkansız" dedi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Senatosu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na işletme alanında fahri doktor unvanı verdi. Bu kapsamda KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ekonomik ve sosyal göstergelerin iyileşmesinde, sanayi ve ticaret alanında gelişmelerde önemli bir katkı ve değer oluşturduğunu söyledi. Can, daha sonra Hisarcıklıoğlu'na akademik cübbesini giydirip fahri doktora belgesini verdi.
"ZENGİN OLMANIN TEK YOLU GİRİŞİMCİLİKTİR"
Ardından 'Girişimcilik ve liderlik' konulu bir konferans veren Rifat Hisarcıklıoğlu, toplumda herkesin zengin olmak istediğini belirterek, "Toplumumuzda herkes zengin olmak istiyor. Zengin olmanın tek yolu girişimcilikten geçiyor. Zengin olmak istiyorsa insan girişimciliği hedeflemeli ve bu noktada çalışması lazım. 1912'de Osmanlı coğrafyasını bir Fransız yazar gelip tespit yapıyor. O gün Osmanlı'daki yaşayan nüfusa şu soruyu soruyor 'Ne olmak istiyorsunuz?' Verdikleri cevap ise, İstanbul'da katip, memur olmak istiyorlar. İkincisi de asker. Türklerin olmak istediği 2 tane meslek memur ve asker. Olmak istemedikleri tek şey de girişimci, iş insanı olmak" dedi.
SOVYETLER BİRLİĞİ İNSANLIĞIN YARATILIŞINA AYKIRI OLDUĞU İÇİN YOK OLDU GİTTİ
Artık dünyada milletlerin gücünün topla tüfekle değil, girişimci güçleriyle ölçüldüğünü belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Size 2 tane örnek vermek istiyorum bu girişimcilikle ilgili. Birinci Dünya Savaşı sonrasında 1990'a kadar kurulan bir ülke vardı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği. Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği, 1990'a gelene kadar dünyanın iki süper gücünden bir tanesiydi. Neyle ölçülüyordu süper güç, askeri güçle. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği. En büyük askeri güçtü, ABD'den daha güçlüydü. Öteki tarafta da teknolojiyle ölçülüyordu ve o günkü şatlarda uzayda kim daha önde. Uzayda da Sovyetler Birliği ABD'nin önüne geçmişti. Dünyanın en büyük devleti 1990'da tek bir kurşun atılmadan yıkıldı. 'Yıkılamaz, yok olamaz' denilirken yok oldu gitti. Eksik olan neydi biliyor musunuz? Girişimcilik yoktu. İnsanın yaratılışına aykırı olarak insanların girişimci, kendini ön plana çıkarma, öne çıkma arzusunu törpüleyen bir sistemdi. İnsanlığın yaratılışına aykırı olduğu için yok oldu gitti. Girişimcilik yoktu. Girişimcilin olduğu yerde kalite olur, kalitenin olduğu yerde de insanlara hizmet olur. İkinci bir örnek; İkinci Dünya Savaşı sonrası yerle bir edilen ülke, Almanya ve Japonya. Bir tanesine iki tane atom bombası atılmış, bir tanesi de işgale uğramış ve tamamıyla yerle bir olmuş. bütün ekonomi çökmüş bir ülke. Bugün bakıyoruz dünyanın 3'üncü ve 4'üncü devletleri haline gelmişler Almanya ve Japonya. Neyle gelmişler, girişimcileriyle gelmişler. 'Bir ömür boyu bu Japonlar ve Almanlar bir daha ayağa kalkamaz' derken 1945'den 2020'ye geldiğimizde dünyanın iki süper gücü haline gelmişler."
"ZENGİN OLMAZSANIZ EMİR ALIRSINIZ"
Dünyanın en zengin 20 ülkesinin aynı zamanda en girişimci ülkeleri olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Zengin olmazsanız emir alırsınız, yönetirler sizi. Ne derlerse onu yapmaya mahkum kalırsınız çünkü onlara muhtaçsınız. Girişimcilik artık o kadar önemli bir hale geldi ki her ülke girişimci ithal ediyor. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi ABD. Dünyanın en zengin ülkesi ama bakıyorsunuz, girişimciliğin merkezlerinden bir tanesi olan Silikon Vadisi'nin çalışanlarının yüzde 52'i ABD'nin dışında doğmuş. Yani artık ülkeler girişimci ithalinde yarış ediyor. Ülkemiz açısından bir sorun da işsizlik. İşsizliğin çözümü de girişimcilik. Bakınız bu üniversiteden mezun olacaksınız, hepiniz iş arayacaksınız. Türkiye'de yılda 1 milyon kişi istihdam nüfusuna katılıyor. 10 sene sonra bu 1.5 milyon olacak.  Bunlara kim iş sağlayacak? Devlet mi? Herkesi devletin çalıştırması imkansız. Daha çok girişimci çıkartmamız lazım bu ülkede. Daha zengin olmak için, sözü dinlenen bir ülke olmak için, işte bu vizyonla ülkemizi karış karış geziyorum, girişimciliği anlatıyorum. Türkiye'nin de en büyük kadın ve genç girişimci kurullarını kurarak, dünyanın da en önemli 2-3 tanesinden biri olarak kadınlarımız, gençlerimiz girişimciliği anlatıyor ve sizleri girişimci olmaya heveslendirmek için konuşuyorlar."
"ZEKANIZ, EN BÜYÜK SERMAYENİZDİR"
Geçmişten ve günümüzden örnekler vererek girişimciyi 'sınırlarını aşan kişi' olarak tanımlayan ve girişimcilikte en önemli şeylerden birinin hayal kurmak olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Girişimci olmak için ne lazım? Sermayeye ihtiyaç var mı yok mu? Ne lazım biliyor musunuz girişimci olmak için bugünkü devirde bir laptop bilgisayar ve bir garaj. Bugün dünyanın en büyük şirketlerine bakıyorsunuz, hepsi iki yerden çıkmış. Garajdan ve bir tane bilgisayardan çıkmış. İşte Google'a, Amazon'a, Apple'a bakıyorsunuz hepsinin kurulduğu yer garaj ve hepsinin de sermayesi bir tane bilgisayar. Aslında sizin zekanız en büyük sermaye haberiniz olsun. Sermayeye ihtiyaç yok anladınız. Başka ne yapmak lazım? Ortaklaşa yapmak lazım. Bak diyor ki 'Eğer iki kişi iyi ortaksa üçüncü ortak benim' diyor. Şu üçüncü ortağı alırsanız bileğinizi kimse yıkamaz. 'Eğer iki kişi iyi ortaksa; hak, hukuk da birbirlerine riayet ediyorlarsa üçüncü ortak benim' diyor. Buna riayet edin kaybederseniz gelin benden isteyin 'Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap var' diyor. Yok, küçük olsun benim olsun, her şey benim olsun. Yok böyle bir şey, olabilmen mümkün değil" diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ

10 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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