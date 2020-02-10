Kahramanmaraş'ta 5 ilçede eğitime 'soğuk' engeli

KAHRAMANMARAŞ'ta soğuk hava nedeniyle 5 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Yaklaşık bir haftadır soğuk havanın etkisi altında olan Kahramanmaraş'ın kuzeyindeki Göksun, Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın devam etmesi nedeniyle 5 ilçenin kaymakamlıkları okulları yarın tatil etti.
Öte yandan, meteorolojiden alınan bilgilere göre kentteki soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdürecek.
KAHRAMANMARAŞ
10 Şubat 2020 Pazartesi
- İMSAK 06:00
- GÜNEŞ 07:21
- ÖĞLE 12:51
- İKİNDİ 15:45
- AKŞAM 18:12
- YATSI 19:28