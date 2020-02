Erdoğan: AB'yi terör karşısında ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemeye davet ediyorum

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Hem sahada hem masada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiçbiri de amacına ulaşamayacaktır. Bu sinsi gayretlerden birinin örneği geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yaşandı. Dünya genelinde Kırmızı Bülten ile aranan bölücü teröristler AP çatısı altında misafir edilip konuşturuldular. Buradan AB'yi ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemeye davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama programına katılmak için kente geldi. Merkez Spor Kompleksi'nde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Vahdetin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından karşılandı. Güngör, Erdoğan'a, Türk bayrağına takması için İstiklal Madalyası'nı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra madalyayı takıp ardından da bayrağı öptü.

Daha sonra salonda vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş'ta her zamanki gibi sevgi ile coşkuyla bizi bağrına bastı. Kahramanmaraş'ı ziyaret için özellikle bugünü 12 Şubat tarihini seçtik. Son gelişimizde sizlerden bugünü coşkuyla kutlamanızı beklediğimi söylemiştim. Çünkü 12 Şubat tam 100 yıl önce Maraşlıların, Milli Mücadele tarihimizde çok önemli bir destanı tarihe armağan ettikleri gündür. Maraş'ı Kahramanmaraş yapan bu büyük mücadele Anadolu'nun topyekûn kurtuluşuna giden yolu da açmıştır. Rabbimden siz ve tüm milletimiz için büyük bir anlam ifade eden bu büyük günün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesile ile Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ile birlikte Maraş kıyamının kahramanlarını yad ediyorum. Bin yıldır vatanımızın ve milletimizin bekası için canını esirgemeyen şehitlerimize gazilerime Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin kalkınması milletimizin güçlenmesi için emek veren çalışan herkesi şükranla anıyorum" dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte bu Maraş işgal altında yaşamaya karşı yükselttiği itiraz sebebi ile tarih sayfalarına 'kendi kendini kurtaran şehir' olarak geçmiştir. Vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna canını feda eden Kahramanmaraşlılar küm dünyaya bizim nasıl bir millet olduğumuzu göstermiştir. Bu topraklarda bin yılıdır bir ve beraber yaşayan, vatanı ve bayrağı, ekmeği ve suyu bir olan milletimiz, Maraş'ı, Antep'i, Urfa'yı, Van'ı, Bitlis'i, Bingöl'ü hep birlikte savunmuştur. Kahramanlar bu ülkenin tamamının evlatlarıdır. Çanakkale'de vatanı savunurken omuz omuza çarpışan, şehit olan, gazilikle şereflenen bu milletin kardeşliğini bozmaya kimsenin gücü Allah'ın izniyle yetmeyecektir. Bizim davamız senlik benlik davası değil istiklal ve istikbal davasıdır. Allah'ın izniyle Maraşlının cesareti ve yüreği daim oldukça, bu davanın sancağını yere düşürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye'nin yıldızı hep yükselecektir. Biz bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça, kardeş oldukça hep birlikte Türkiye oldukça hedeflerimize ulaşmamıza engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir" diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ'A 33 KATRİLYON YATIRIM

Kahramanmaraş'a yapılan yatırımları anlatan Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"İstiklal harbinin lokomotifi Maraş'ımızı geçtiğimiz 10 yılda yaptığımız 33 katrilyon tutarında yatırımla geleceğimizin de ışığı haline dönüştürdük. Her alanda kurduğumuz güçlü alt yapı sayesinde Kahramanmaraş böglesinin yükselen yıldızı olarak bize güç ve gurur veriyor. Eğitimde 6 bine yakın yeni derslik yaparak evlatlarımızı geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamanın gayreti içinde olduk. Maraş'a 2'nci devlet üniversitesi Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'ni kurduk. Yükseköğrenim talebelerimiz için 4 bin 100 kişi kapasiteli yurt binaları inşa ettik. Gençlik merkezleri ile farklı branşlara hitap eden spor tesisleri ile millet bahçeleri ile Kahramanmaraş'ı donattık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 4 katrilyon değerinde destek vererek kimseyi sahipsiz bırakmadık. Sağlıkta 13'ü toplamda bin 135 yataklı hastaneden oluşan 93 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Andırın ve Pazarcık devlet hastaneleri ile birlikte 17 adet sağlık tesisimizin yapımı da devam ediyor. Ayrıca 200 yataklı bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile ruh ve sinir hastalıkları hastanesi inşa etme çalışmalarını sürdürüyoruz. Kahramanmaraş'ta 3 bin 270 konut projesini hayata geçirdik. Ayrıca 2 bin sosyal konut projemiz daha var. Şehir genelinde toplam 4 bin 378 riskli bağımsız birimin yıkımını bitirdik. Ulaşımda 73 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 319 kilometreye ulaştırdık. Maliyeti yaklaşık 5 milyar lira olan içinde 13 adet tüp tünel, 3 viyadük, 4 kavşak ve 3 köprünün yer aldığı KahramanmaraşGöksun yolunun eksiklerini tamamlıyoruz. Kadirli-Andırın-Göksun yolunu, Narlı-Pazarcık ayrımı, Çağlayan Cerit yolunu Göksun-Elbistan yolunu ve AfşinKayseri yolunu inşallah bu yıl tamamlıyoruz. Nurdağı'ndan geçen Mersin'den Gaziantep'e uzanan hızlı tren hattı Kahramanmaraş'a da uzanıyor. Bu hattı tamamladığımız KahramanmaraşGaziantep arası hızlı tren ile 53 dakika, Adana arası 1 saat 30 dakika, Mersin arası 2 saat olacak. Kahramanmaraş havalimanına yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binasını inşa ettik. Sanayide Kahramanmaraş'a 1 teknopark, 13 Ar-Ge merkezi, 3 organize sanayi bölgesi kurduk. Toplam 13,6 katrilyon tutarında yatırım teşviki vererek şehrimizde ilave 38 bin kişilik istihdam oluşturduk."

AVRUPA ÜLKELERİNE TERÖR KARŞISINDA İLKELİ DURUŞ DAVETİ

Türkiye'nin üzerine büyük oyunlar oynandığını ve bu oyunların başarılı olmadığını belirten Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dün dedeleri arkalarına bile bakmadan kaçanlar bugün bizimle ilgili hayaller kurmaya başladılar. Bu milletin daha 100 yıl önce 'ekmeksiz yaşarım vatansız yaşamam' diyerek en zor günlerinde tarihin en büyük mücadelesini verdiğini unutanlar var. Ülkemizin bir süredir maruz kaldığı her saldırı 1 asır öncesindeki hesapların yeniden tedavüle sokulma çabasının ürünüdür. Milletimizin en sıkıntılı döneminde başaramadıklarını bugün yapabileceklerini sananlara derslerini her fırsatta veriyoruz. Hem sahada hem masada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiçbiri de amacına ulaşamayacaktır. Bu sinsi gayretlerden birinin örneği geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yaşandı. Dünya genelinde Kırmızı Bülten ile aranan bölücü teröristler AP çatısı altında misafir edilip konuşturuldular. Maalesef bu etkinlikte HDP ve Saadet Partisi milletvekilleri de yer almışlardır. Şimdi biz bu milletvekilleri ve partilere karşı bir işlem yapsak ortalığı ayağa kaldırırlar. Halbuki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2009 yılında İspanya'nın başvurusu ile önemli bir karara imza atmıştır. Terör örgütü ile organik bir bağı olduğu gerekçesi ile bir partinin kapatılması kararı mahkeme tarafından uygun bulunmuştur. Bu karar terör örgütleri ile arasına mesafe koyamayan hatta daha önemlisi terör örgütü eylemlerini açıkça kınamayan partilerin demokraside yeri olmadığının en çarpıcı hikayesidir. Türkiye'nin bölücü terör örgütü ile arasına mesafe koyamadığı için kimi siyasi parti ve siyasetçiler hakkında yürüttüğü hukuki sürecin doğruluğu bu karar ile teyit edilmiş oldu. AP, AİHM'nin bu kararına açıkça aykırı bir tutum içindedir. Yine geçtiğimiz haftalarda Belçika Yüksek Mahkemesi, PKK soruşturmaları ile ilgili terör örgütünü destekleyen mahiyette bir karar aldı. Bu gelişmeler AB'nin ve Avrupa ülkelerinin terör karşısındaki samimiyetsizliğinin, ilkesizliğinin, çarpık duruşunun birer tezahürüdür. Kendi yargı organlarının kararına uymayan bir AB'ni ne güvenirliği ne de itibarı kalır. Aynı şekilde bugün Türkiye'ye zarar verdiği için terör örgütlerine ve teröristlere kucak açanlar yarın aynı felaket başlarına çöreklendiğinde karşılarında dert anlatacak kimse bulamazlar. Buradan AB'yi ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemeye davet ediyorum."

ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ BU BÜYÜK MÜCADELE BELİRLEYECEK

Türkiye'nin önemli bir mücadele süreci içerisinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye sınırları ötesindeki güvenlik koridorlarından ekonomiye kadar tarihi bir mücadele yürütüyor. Kahramanmaraş'ın güvenliği Suriye'deki mücadelemizin başarısından geçiyor. Akdeniz sahillerimizin güvenliği Libya'daki mücadelemizin başarısından geçiyor. Ekonomimizin selameti üretimden, ihracata, yatırımdan istihdama, savunma sanayisinden yüksek teknolojili üretime kadar geniş bir mücadelenin başarısından geçiyor. Ülkemizin 81 vilayeti ve 83 milyon vatandaşın kaderini, geleceğini bu büyük mücadelenin sonuçları belirleyecek. Kafaları ve kalpleri sadece kendi kısır siyaseti için çalışanlar bu büyük mücadelenin anlamını kavrayamazlar" diye konuştu.

'TÜRKİYE 2023 HEDEFLERİNE ALLAH'IN İZNİYLE ULAŞACAKTIR'

Türkiye'nin tüm olumsuzluklara ve saldırılara karşı 2023 hedeflerine ulaşacağını söyleyen Erdoğan, "Hamdolsun milletimiz, gezi olaylarından 17-25 Aralık tezgahlarına, çukur olaylarından 15 Temmuz darbe girişimine ve ekonomimize kurulan tuzaklara kadar bu mücadelenin her adımında bizim yanımızda oldular. Dünyada bu kadar kısa sürede bu kadar çok saldırıya maruz kalıp da halen dimdik ayakta başka bir ülke yoktur. Bize bu topraklarda bir yudum nefes almayı, bir damla su içmeyi, bir lokma ekmek yemeyi dahi çok görenleri hüsrana uğrata uğrata yolumuza devam ediyoruz. Ne yaparsanız yapın Türkiye 2023 hedeflerine Allah'ın izniyle ulaşacaktır. Bu kararlılığımızdan gözleri korkanlar, bozulan oyunları ile giderek daha pervasız üzerimize geliyor. Biz de diyoruz ki geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Esaret zincirinin ellerine, ayaklarına, boğazlarına takılmasına rıza göstermektense haysiyeti ile ölmeyi tercih eden bir milleti kimse durduramaz. Türkiye'nin bugün verdiği mücadele işte böyle bir haysiyet mücadelesidir. Bir kez daha 100'üncü kurtuluş yıl dönümüzü tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan kutlama programının ardından salondan ayrıldı.



